Actie 125-jarig Staatsbosbeheer: geboorteboom voor geboortekaart

Staatsbosbeheer viert zondag zijn 125e verjaardag. De natuurbeheerder stelt daarom zogenoemde geboortebomen beschikbaar voor gezinnen die op 21 juli of daarna een baby krijgen. De eerste 125 mensen die een geboortekaartje van hun baby naar Staatsbosbeheer sturen, ontvangen een tegoedbon.

Met die bon kunnen ze een geboorteboom bestellen die later dit jaar in een bos naar keuze kan worden geplant. De geboortebomen komen in een van de vijf geboortebossen die Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag realiseren in Ridderkerk, Benthuizen, Rheezerveen, Zwanenburg en Meierijstad. Het planten van een geboorteboom staat voor beide organisaties symbool voor hun wens dat de kinderen kunnen opgroeien in een groene, gezonde wereld.

Met de actie wil Staatsbosbeheer ook bereiken dat toekomstige generaties de waarden van natuur kunnen beleven. “2024 is het jaar van het bos en er is meer bos nodig. Bos houdt ons in leven”, aldus Staatsbosbeheer, dat nu 270.000 hectare natuur beheert en beschermt.