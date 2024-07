Omgekomen drenkeling Kattendiep is 52-jarige Duitser

De drenkeling die zaterdag overleed in het Kattendiep in Kampen is een 52-jarige man uit het Duitse Erwitte, meldt de politie zondag. Meerdere duikteams gingen zaterdag rond 15.15 uur op zoek naar de vermiste zwemmer nadat gemeld was dat iemand kopje-onder was gegaan.

Niet veel later werd de man dood aangetroffen. De politie meldt dat omstanders die behoefte hebben aan slachtofferhulp zich kunnen melden.

Zaterdagavond haalden hulpdiensten nog twee drenkelingen levend uit het water. Zij zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen was in het water terechtgekomen in de Nederrijn bij Wageningen en de ander bij Moune-Ein in het Friese Smalle Ee.