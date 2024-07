Premier Schoof dankt Biden voor inzet voor een veilig Europa

Minister-president Dick Schoof heeft “groot respect” voor de Amerikaanse president Joe Biden, laat hij via een woordvoerder weten. “Ik ben dankbaar voor de goede samenwerking en zijn niet aflatende inzet voor een veilig Europa.”

Biden (81) trok zich zondag terug uit de race om in november te worden herkozen, nadat twijfel was gerezen of hij fysiek en geestelijk wel in staat is zijn land nog vier jaar te leiden. Schoof roemt hem als “een president met een grote staat van dienst”, en zegt uit te kijken naar de samenwerking in de laatste maanden van zijn ambtstermijn.