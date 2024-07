Van der Burg: besluit Biden maakt voor Democraten niet meer uit

VVD-Kamerlid Eric van der Burg meent dat het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om zich terug te trekken uit de race om het presidentschap voor de Democraten geen verschil meer zal maken. “Het zat eraan te komen. De vraag was niet of, maar alleen maar wanneer. Ik vrees voor de Democraten dat het niet uitmaakt of het nu gebeurt of volgende week, maar dat Trump een zodanig sterke positie heeft dat het vechten tegen de bierkaai is.”

Wie de opvolger van Biden wordt, staat volgens Van der Burg nog niet vast. “In het Journaal zagen we Harris genoemd worden. Het zou ook de gouverneur van Californië kunnen worden. Een belangrijke staat, maar in het systeem van Amerika doet het er niet toe of je hele belangrijke staten wint, het doet er toe of je genoeg kiesmannen achter je krijgt. Als je naar de peilingen kijkt, zie je dat Trump zo’n ‘landslide’ voor staat, dat ik voor de Democraten vrees dat het een gelopen race is.”

De huidige woordvoerder buitenlandse zaken voor zijn partij reageerde zondag in het tv-programma Zomergasten, waarin hij te gast is en dat live wordt uitgezonden op NPO 2.