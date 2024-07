Zoeken vermiste vrouw Frankrijk door onweer met vertraging hervat

Stichting Reddingshonden RHWW is zondagochtend in het zuiden van Frankrijk met enige vertraging begonnen met zoeken naar een sinds vorige week vermiste Nederlandse vrouw van 73 jaar. Omdat het ’s ochtends vroeg flink regende en onweerde, kon de zoektocht pas een uur later beginnen. Marjan Roozendaal raakte spoorloos nadat ze vorige week camping Parc Le Duc in Vacquières had verlaten.

Het team van RHWW, dat bestaat uit negentien mensen en veertien honden, is van plan zondag de hele dag een groot gebied af te speuren. Om hoeveel vierkante kilometer het gaat, is niet bekend. De regen is deels een nadeel omdat het voor de honden dan lastiger is om geursporen op te pikken, laat RHWW-voorzitter Louise Smits-Jansen weten. Tegelijkertijd zorgt de regen voor wat afkoeling, waardoor langer gezocht kan worden. “We werken door zo lang de honden het volhouden”, aldus Smits-Jansen.

De groep heeft zaterdag de hele dag tevergeefs naar de vermiste vrouw gezocht. Volgens verschillende media maakt haar familie zich grote zorgen omdat ze zich in een beginstadium van Alzheimer bevindt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder al weten om privacyredenen niks te zeggen over de medische conditie van de vrouw. Vanuit het ministerie wordt bijstand verleend.