Eerste exemplaar van encyclopedie over christendom is voor paus

Paus Franciscus krijgt op 18 september het eerste exemplaar van een nieuwe encyclopedie over de geschiedenis van het christendom. Die is in de afgelopen vijftien jaar samengesteld onder leiding van hoogleraren Bert Jan Lietaert Peerbolte van de Vrije Universiteit in Amsterdam en Paul van Geest van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de universiteit in Tilburg.

De Brill Encyclopedia of Early Christianity, zoals de verzameling heet, telt zes delen van in totaal ongeveer 5000 pagina’s, met daarin 1350 beschreven onderwerpen. Volgens de Tilburgse universiteit hebben ongeveer 650 wetenschappers van over de hele wereld meegeschreven aan de encyclopedie.

Het boekwerk gaat over de periode tot het jaar 600 na Christus. Het vroege christendom had nog geen vaste visies en standpunten, kerkvaders schreven daar veel over.