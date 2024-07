Kabinet wil dat Wopke Hoekstra Eurocommissaris blijft

Het kabinet wil dat CDA’er Wopke Hoekstra Eurocommissaris blijft. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het is nog niet bekend welke portefeuille Hoekstra gaat krijgen. Nu houdt hij zich nog bezig met klimaat en sinds kort ook met transport.

Premier Dick Schoof zei eerder al te hopen dat Nederland een portefeuille in de financiële of economische hoek krijgt. Hoekstra heeft daar ervaring mee: in het kabinet-Rutte III was hij minister van Financiën. In het vierde kabinet van Rutte werd hij buitenlandminister. Eind vorig jaar volgde hij Frans Timmermans op als Nederlandse Eurocommissaris.

Waarschijnlijk wordt Hoekstra’s voordracht op korte termijn officieel bekendgemaakt.

Hoekstra behoort als CDA’er tot dezelfde politieke familie als Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, lid van de Duitse aan het CDA verwante partij CDU. Von der Leyen heeft juist van het Europese Parlement voldoende stemmen gekregen om door te gaan als voorzitter van de nieuwe Europese Commissie.

Von der Leyen gaat nu aan de slag met de samenstelling van haar team van Eurocommissarissen, één uit elke EU-lidstaat. Daarbij weegt niet alleen de keus van de lidstaten mee, maar ook of zijzelf met mensen denkt te kunnen samenwerken.

Alle kandidaat-Eurocommissarissen moeten wel een hoorzitting met stevige vragen doorstaan in het Europarlement.