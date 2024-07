Ook maandag minder treinen Sittard-Maastricht door verzakt spoor

De verzakking die zondagochtend door zware regenval ontstond bij het spoor tussen Sittard en Maastricht is nog niet verholpen. Een woordvoerster van ProRail laat maandag weten dat de schade “best wel groot” is en dat momenteel met een ingenieursbureau en een aannemer wordt gekeken hoe en wanneer die kan worden hersteld.

Door de verzakking rijden er tussen Sittard en Maastricht al een dag veel minder treinen. Op beelden is te zien dat er bij het spoor ter hoogte van Lutterade in Geleen een gat in de ondergrond is ontstaan tussen de rails en de hekken naast het spoor. Ook zijn de stenen naast het spoor, de zogeheten ballast, verschoven en is een fietstunnel onder water gelopen.

Op een van de twee sporen kunnen nog treinen rijden, maar die gaan wel langzamer dan normaal. Om de beperkingen op het spoor op te vangen, zijn ook snelbussen ingezet.

Als de herstelwerkzaamheden beginnen, moeten de sporen “buiten dienst” zijn, laat de woordvoerster van ProRail weten. Dat betekent dat gedurende die werkzaamheden helemaal geen treinverkeer mogelijk is tussen Sittard en Maastricht. In de regel probeert ProRail dat soort werkzaamheden waar mogelijk in de nacht te plannen, aldus de woordvoerster.