Rijkswaterstaat onderzoekt hoe snelwegen Twente konden onderlopen

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe het kan dat er zondagavond zo veel water op de snelwegen A1 en A35 bij Hengelo en Enschede bleef staan. Volgens een woordvoerder was de situatie uitzonderlijk. “Er viel een bijzondere hoeveelheid neerslag, maar ik kan nog niets zeggen over de precieze oorzaak van de hoeveelheid water op de snelwegen.”

Twente werd zondagavond getroffen door hevige regenval. De snelwegen werden in beide richtingen afgesloten omdat er veel water op het wegdek stond. Volgens de woordvoerder klommen mensen op hun auto om droog te blijven. Uiteindelijk moesten op de A1 vier voertuigen worden weggesleept.

Mogelijk was een volgelopen naastgelegen weg een van de oorzaken van de overlast, maar Rijkswaterstaat onderzoekt nu of dat de enige aanleiding was. Aannemers hebben het water weggezogen, zei de woordvoerder.

De wegen waren maandagochtend weer toegankelijk voor verkeer. Alleen de op- en afrit van de provinciale weg N735 bij De Lutte, die op de A1 aansluiten, zijn nog dicht.

Naast de snelwegen liepen in onder meer Enschede, Losser en Oldenzaal ook straten, tunnels, huizen en parkeergarages onder.