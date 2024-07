Schoof kiest Doetinchem voor eerste werkbezoek als premier

Premier Dick Schoof zal woensdag zijn eerste werkbezoek als premier houden. Hij bezoekt Doetinchem en laat zich daar bijpraten over de veiligheid in de buurt.

Schoof spreekt in de Gelderse plaats onder anderen met wijkagenten, met wie hij aansluitend de wijk in zal gaan. Ook bezoekt hij een dak- en thuislozenopvang, een voorziening voor dagbesteding en voetbalclub De Graafschap. Het bezoek eindigt met een afsluitend gesprek op het politiebureau.

Schoof is sinds 2 juli premier van het kabinet dat wordt gevormd door de PVV, VVD, NSC en BBB. Daarvoor was hij jarenlang topambtenaar in Den Haag, onder meer op het ministerie van Justitie en Veiligheid.