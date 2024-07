Sluizen dicht en advies om niet te varen op Vecht na hevige regen

Het Waterschap Vechtstromen heeft het advies gegeven voorlopig niet te varen op de Vecht. Na de hevige regenval van zondag in vooral het oosten van het land voert de rivier zoveel water af, dat de hoge snelheid van de stroming kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Het waterschap heeft ook de sluizen in de Vecht tussen De Haandrik (gemeente Hardenberg) en Ommen opnieuw gesloten. Vorige week gebeurde dat ook al omdat de waterstand erg hoog was. Aan het einde van de week konden de sluizen weer open, maar nu blijven ze voorlopig weer dicht.

“Door de hoge waterstanden kan de veiligheid bij het schutten niet worden gegarandeerd”, aldus een woordvoerster van Vechtstromen, dat een gebied van 225.000 hectare in de provincies Drenthe, Overijssel en een klein deel van Gelderland beheert.

“Het is natuurlijk jammer dat er niet gevaren kan worden nu we eindelijk lekker weer hebben. Maar het is nu op sommige plekken te gevaarlijk. Met een gemiddeld bootje kan je nu niet varen op de rivier”, aldus de woordvoerster. “Het waterpeil moet eerst dalen en de snelheid van de waterafvoer moet zakken voordat dit weer kan.”

Met name de regio Twente kreeg zondagavond te maken met extreme regenval. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Enschede moesten worden afgesloten omdat de snelwegen onder water kwamen te staan. “Hele heftige beelden uit Enschede, Oldenzaal en de A1 als gevolg van een ongekende wolkbreuk van soms 100 mm”, schreef de Overijsselse gedeputeerde Martijn Dadema (water) op X. “Heel veel water!! Heel veel sterkte met de nasleep.”

Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel is met de programma’s ‘Ruimte voor de rivier’ en ‘Ruimte voor de Vecht’ al ingespeeld op extreem weer. “De rol van de provincie ligt vooral bij de lange termijn. We proberen in te spelen op voorspellingen van extremen. Het is een langjarig proces om je daarvoor klaar te maken. We kijken of de maatregelen die we nemen goed werken. Zondag kwam er wel heel erg veel water naar beneden. Dat geeft aan wat we de komende jaren kunnen verwachten, dit wordt niet minder.”