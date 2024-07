Zwarte Cross heeft 22 trekkers paraat om auto’s weg te slepen

Door de regenval zondag heeft de organisatie van festival Zwarte Cross maandag 22 trekkers paraat staan om auto’s van festivalgangers weg te trekken. Volgens een woordvoerster verloopt dit tot nu toe “prima”. Ze weet niet hoeveel voertuigen weggesleept moeten worden.

De regen zorgde ervoor dat de bezoekers van festival in het Gelderse Lichtenvoorde nog een feestje in de modder konden vieren. “Ze gingen door de modder glijden, we hebben er het beste van gemaakt.”

De festivalgangers moeten maandag uiterlijk om 12.00 uur de camping verlaten.

Naar de 26e editie van het muziek-, theater- en motorcrossevenement in de Achterhoek kwam een recordaantal van 265.500 mensen.