Greenpeace draait rollen om en klaagt energiemaatschappij aan

Greenpeace dreigt met een rechtszaak omdat het Amerikaanse energiebedrijf Energy Transfer (ET) 300 miljoen euro van de milieuorganisatie heeft geclaimd. Het bedrijf heeft de Amerikaanse tak van de ngo voor de rechter gedaagd omdat die in 2016 in Standing Rock protesteerde tegen de aanleg van de omstreden Dakota-oliepijpleiding.

De pijpleiding doorsnijdt het Standing Rock-reservaat van de Sioux-indianen en Greenpeace ondersteunde hun protesten tegen “stuitende mensenrechtenschendingen en dreigende milieuvervuiling”. Ook in Nederland demonstreerde Greenpeace tegen de leiding.

Greenpeace wil met een rechtszaak voorkomen dat demonstranten en ngo’s de mond worden gesnoerd door grote corporaties. De milieuorganisatie, die haar hoofdkantoor in Amsterdam heeft, wil daarbij gebruikmaken van nieuwe Europese regelgeving die juridische schadeclaims tegen dergelijke maatschappelijke organisaties juist moet voorkomen.

Greenpeace heeft dinsdag een brief aan ET gestuurd waarin de organisatie het bedrijf aansprakelijk stelt voor de schade die Greenpeace door de claim heeft geleden. ET moet de zaak staken en verantwoordelijkheid nemen voor de schade die daardoor is aangedaan aan de ngo, eist Greenpeace.

Het is volgens Greenpeace de eerste keer dat een ngo beroep doet op de Europese regelgeving tegen “agressieve rechtszaken die zijn bedoeld om mensen tot zwijgen te brengen die zich uitspreken over zaken in het publieke belang”. “De zaak van ET is het prototype van wat de Europese regels willen tegengaan: rijke partijen die gigantische juridische claims neerleggen om critici tot zwijgen te brengen”, stelt de milieuorganisatie. “Vanaf het begin heeft ET zo geprobeerd ngo’s en activisten te begraven onder juridische kosten, ze richting bankroet te duwen en zo uiteindelijk protesten te laten verstommen.”