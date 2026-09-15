3800 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

DRIEBERGEN (ANP) - De politie heeft bij een grote actie 3800 kilo illegaal vuurwerk van de zwaarste categorie in beslag genomen bij Arnhem, Heijnen en Ulft. Daarbij zijn zeven personen aangehouden.

Volgens de politie worden zij verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en witwassen. De politie heeft ook gegevensdragers en 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Een onderzoeksteam van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties werkte samen met de politie in Duitsland en kreeg zo zicht op verschillende transporten. Op zaterdag 29 augustus werd een eerste transport van ruim 1200 kilo onderschept bij Schaijk. Daarbij werd een verdachte aangehouden. Afgelopen zaterdag werd nog eens 2600 kilo vuurwerk in beslag genomen.

De verdachten zijn volgens de politie tussen de 31 en 60 jaar oud.