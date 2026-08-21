Aardbeving met kracht van bijna 3 in noorden Groningen

UITHUIZEN (ANP) - In het hoge noorden van Groningen is in de nacht van donderdag op vrijdag een aardbeving geweest. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had die een magnitude van 2,8. Daarmee zou het de zwaarste beving sinds maart zijn.

Het epicentrum lag bij het dorp Rottum, in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hogeland. In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan tweeduizend bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze, zijn vrij uitzonderlijk.