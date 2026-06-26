Aartsen tegen werkgevers: dwing mensen niet nu naar werk te komen

DEN HAAG (ANP) - Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD) roept werkgevers op om hun personeel niet te dwingen naar het werk te komen bij deze hitte. "Ik vraag hen coulant te zijn." Volgens hem zijn heel veel werkgevers dat ook al. "En werknemers: denk vooral aan jezelf. Als je je er niet comfortabel bij voelt, hoef je van deze minister niet naar het werk te komen."

Deze vrijdag kan het op plekken meer dan 40 graden worden. Het KNMI heeft daarom code rood afgekondigd vanwege extreme hitte in acht provincies. Een van de adviezen is dan om niet de weg op te gaan, tenzij het écht moet.

Evenwel ziet Aartsen er niets in om vanaf een bepaalde temperatuur werknemers het recht te geven om niet naar het werk te hoeven. "Laten we dat alsjeblieft niet in de wet regelen", verzuchtte hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. "We zijn allemaal volwassen mensen. Werkgevers en werknemers moeten er samen voor zorgen dat het prettig werken is."