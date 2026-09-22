Advocaat pleit voor vrijspraak van verdachte Schammenkamp

ROTTERDAM (ANP) - Jalal O. moet worden vrijgesproken van het runnen van een drugslab aan de Schammenkamp in Rotterdam, dat in de avond van 29 januari 2024 explodeerde. Daarvoor pleitte O.'s advocaat Tim Scheffer dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel geëist tegen O. voor het exploiteren van het drugslab en schuld aan de ontploffing die drie mensenlevens kostte. "Ik besef dat deze zaak veel emoties en verdriet losmaakt. Maar het gaat om de vaststelling van de feiten. We mogen ons niet laten leiden door emoties. De bewijsvoering moet staan als een huis. Als het OM een verdachte langdurig wil opsluiten, mag er geen twijfel zijn over het daderschap", begon Scheffer zijn pleidooi. "Het bewijs dat hij iets moet hebben gezien of geroken, is er gewoon niet."

Volgens de advocaat moet de geur van grote hoeveelheden aceton hebben geleid tot meerdere meldingen van omwonenden, maar er zijn volgens Scheffer legio getuigen die niets hebben gemerkt of geroken. Tijdens een controle een aantal dagen voorafgaande aan de explosie heeft ook de brandweer niets geroken, beargumenteerde de raadsman.