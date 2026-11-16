SCHIPHOL (ANP) - De advocaten van Ridouan Taghi (48) willen dat het gerechtshof gaat kijken in de spreekkamers van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Het is daar "onmogelijk om vertrouwelijke communicatie te hebben met cliënt", stelt advocaat Ronald van der Horst. Hij wil dat het hof dit met eigen ogen ziet, omdat het moet beoordelen of Taghi een eerlijk proces heeft gehad.

Het personeel van de gevangenis zou door de dunne muur van een naastgelegen ruimte mee kunnen luisteren. Daarbij hangen er sinds de aanscherping van de gevangeniswet in november 2025 in extra beveiligde gevangenissen camera's in de ruimtes waar advocaten vertrouwelijk kunnen overleggen met hun cliënten.

Het Openbaar Ministerie meent dat het "lastig" is en "vervelend" om op deze manier vertrouwelijk te communiceren, maar toch is de "vertrouwelijkheid van de communicatie geborgd".

Het hof neemt op de volgende voorbereidende zitting in de zaak van Taghi een beslissing over het verzoek. Die zitting is op 18 januari.