Algemeen directeur Drents Museum op non-actief

ASSEN (ANP) - Algemeen directeur Robert van Langh van het Drents Museum in Assen is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht (RvT) van het museum. Dat bevestigt een woordvoerder van de RvT. Ook loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum.

De woordvoerder doet geen uitspraken over de reden van de schorsing. Wel laat hij weten dat het onafhankelijke onderzoek waarschijnlijk eind oktober is afgerond. Het Drents Museum kwam vorig jaar in het nieuws toen kostbare gouden armbanden en een helm werden gestolen.

Dagblad van het Noorden schreef eerder dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was na een conflict met Van Langh. Die schorsing werd in juli na een kort geding weer opgeheven. De krant weet te melden dat tijdens het onafhankelijke onderzoek ook deze zakelijk directeur gehoord zal worden.

Van Langh was sinds eind vorig jaar in dienst bij het museum. Daarvoor werkte hij bij het Rijksmuseum. Volgens Dagblad van het Noorden volgde Van Langh daar een verbetertraject na klachten over grensoverschrijdend gedrag.