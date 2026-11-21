AMSTERDAM (ANP) - "Als het gaat om gewortelde kinderen, moet hun belang vooropstaan." Zo reageert Amnesty International op de nieuwe procedure die de Oezbeekse familie Babayants is begonnen om in Nederland te mogen blijven. "Nu kan het gezin een nieuwe kans krijgen."

De familie put voor de nieuwe procedure hoop uit een uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar. De hoogste bestuursrechter oordeelde toen dat drie gezinnen van asielzoekers met kinderen die al jaren in Nederland wonen en hun leven hebben opgebouwd, hier mogen blijven. De minister moet de belangen van de kinderen zwaarder laten wegen, aldus de RvS. "De uitspraak van de Raad van State is in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag", stelt Amnesty.

Omdat de familie rechtmatig in Nederland mag blijven zolang de procedure loopt, is er zaterdagmiddag een einde gekomen aan de twee jaar durende kerkdienst die het gezin bescherming bood tegen uitzetting. Amnesty vindt het "heel bijzonder hoe de kerkelijke gemeenschap er is geweest voor de familie Babayants".