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Amsterdamse jongerenstichting mogelijk betrokken bij witwaszaak

14 okt , 16:25Landelijk
anp141026165 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - Stichting Be Ok, die in Amsterdam kwetsbare jongeren bijstaat, is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Dat zegt het Openbaar Ministerie Amsterdam na berichtgeving van De Telegraaf. In de zaak werden in mei zes mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van ten minste 38 miljoen euro. Een van hen, een 26-jarige man, zit nog in voorlopige hechtenis.
De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan Be Ok. Het OM wil niet zeggen of wordt onderzocht of via de witwasconstructie publiek geld is weggesluisd. Volgens de krant ontving de stichting vorig jaar bijna 2 miljoen euro in subsidie van de gemeente Amsterdam.
Amsterdamse jongerenwerkwethouder Esmah Lahlah zegt "zeer geschrokken" te zijn van de berichtgeving van De Telegraaf. "De onderste steen moet boven", zegt ze. "Als het waar is dat geld dat voor jongerenwerk niet terechtkomt bij jongeren, is dat schandalig en onaanvaardbaar."
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