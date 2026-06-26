ANWB en Rijkswaterstaat zien normale vrijdagochtendspits

DEN HAAG (ANP) - Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat ziet vrijdagochtend een normale ochtendspits. Rond 08.30 uur staan er nergens files in Nederland. Vanwege de extreme hitte adviseert Rijkswaterstaat alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code rood afgegeven vanwege extreme hitte.

Wie toch de snelweg op gaat, moet zich goed voorbereiden door bijvoorbeeld voldoende water en een paraplu of parasol mee te nemen, aldus Rijkswaterstaat.

De spits op vrijdagochtend is anders dan op andere doordeweekse dagen, meldt een woordvoerder van de ANWB. De spits van vrijdag wijkt daarbij niet af van het gebruikelijke beeld. Rond 09.30 uur ligt het zwaartepunt.

Rijkswaterstaat werkt al enkele dagen met het hitteprotocol, wat inhoudt dat gestrande weggebruikers op de wegen die Rijkswaterstaat beheert zo snel mogelijk naar "een veilige locatie met voorzieningen" worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Ook worden de roosters van weginspecteurs aangepast, zodat zij sneller afgewisseld worden.