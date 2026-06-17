LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Arib legt geschil met presidium Tweede Kamer bij na mediation

17 jun , 10:32Landelijk
anp170626091 1
ANP
DEN HAAG (ANP) - Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib heeft haar conflict met het presidium van de Tweede Kamer bijgelegd, schrijft de huidige voorzitter Thom van Campen in een brief. Het conflict ging over het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Arib liet instellen na twee anonieme brieven over haar gedrag. Na mediation zijn Arib en het presidium tot een oplossing gekomen.
Het hoger beroep dat nog liep, is daarmee van tafel. "Hiermee komt de procedure voor alle betrokken partijen tot een einde", schrijft Van Campen.
Voeg toe als voorkeursbron op Google
loading

Loading