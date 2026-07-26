Arrestatie na mishandeling in Den Haag, twee mannen gewond

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Twee mannen raakten dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Toen de politie arriveerde, waren omstanders bezig een van de gewonde mannen te reanimeren. De twee slachtoffers (49 en 50 jaar) komen uit Den Haag. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was.