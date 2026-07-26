LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Arrestatie na mishandeling in Den Haag, twee mannen gewond

26 jul , 11:52Landelijk
anp260726055 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Twee mannen raakten dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.
Toen de politie arriveerde, waren omstanders bezig een van de gewonde mannen te reanimeren. De twee slachtoffers (49 en 50 jaar) komen uit Den Haag. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen.
Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was.
loading

Loading