DEN HAAG/WILLEMSTAD (ANP) - De benoeming van een nieuwe Rijksvertegenwoordiger van de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba wordt uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Koninkrijksrelaties) vrijdag bekendgemaakt. De vrouw van de beoogde nieuwe Rijksvertegenwoordiger, Jonathan Johnson, werd vorige maand aangehouden met drie vuurwapens in haar koffer. Naar die zaak loopt nu een onderzoek.

Van der Burg zei vrijdag in een persconferentie dat hij aan de huidige Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft gevraagd om langer aan te blijven. Helmond is daartoe bereid.

Johnson was tussen 2008 en 2016 gezaghebber van Saba. Hij is in september voorgedragen voor benoeming tot Rijksvertegenwoordiger. De benoeming zou ingaan per 1 januari.

Een Rijksvertegenwoordiger is de 'oren en ogen' in Caribisch Nederland voor verschillende ministers in Nederland.