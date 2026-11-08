DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt de "zorgen en machteloosheid" van demonstranten die zondag meeliepen in het Rode Lijn-protest in Amsterdam te begrijpen. Volgens de organisatie liepen 200.000 mensen mee in de demonstratie tegen de oorlog in Gaza.

"We blijven ons als kabinet inzetten voor stabiliteit in het Midden-Oosten, verbetering van de humanitaire situatie in Gaza en voor een levensvatbare, democratische en onafhankelijke Palestijnse staat naast een veilig Israël", schrijft de CDA-minister op X.

De Rode Lijn-demonstratie was een protest tegen het Israëlbeleid van het kabinet. Het kabinet moet volgens de demonstranten meer maatregelen nemen tegen Israël.

Meerdere sprekers riepen premier Rob Jetten, die vorig jaar nog meeliep in een Rode Lijn-protest, op om meer te doen dan het kabinet nu doet. Zo moet Nederland alle militaire samenwerking met Israël stoppen, vinden de demonstranten. Jetten heeft zondag niet gereageerd op het protest.