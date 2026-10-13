LUXEMBURG (ANP) - Er moet een nieuw voorstel komen voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034, zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) dinsdag na afloop van een vergadering met EU-ministers. "Wat er nu ligt, is absoluut geen basis voor een akkoord. Dat betekent dat er een nieuw voorstel moet komen, op basis van waar we wel een akkoord kunnen bereiken."

Berendsen laat in het midden of het Ierse voorzitterschap met een nieuw voorstel moet komen, of voorzitter van de EU-leiders António Costa. Op de top donderdag en vrijdag spreken de EU-regeringsleiders over de nieuwe meerjarenbegroting. "Daar zal uiteindelijk een vervolgstap op komen", aldus Berendsen.

Het Ierse voorzitterschap heeft zaterdag een zogeheten onderhandelingsbox voor de nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd. Die heeft een omvang van 1,62 biljoen euro, 8 procent minder dan het voorstel van de Europese Commissie van 1,76 biljoen euro. De nu lopende meerjarenbegroting is 1,2 biljoen euro.

Concurrentiekracht

Ook Duitsland, Zweden en Oostenrijk willen een nieuw voorstel. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en willen niet aan het budget voor landbouw en armere regio's tornen.

De landen die meer aan de EU bijdragen dan ze ontvangen (netto-betalers), zoals Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Finland, willen dat de prioriteit verschuift naar onder meer concurrentiekracht, veiligheid en defensie.

Berendsen had de ministers van de netto-betalers uitgenodigd voor een ontbijt. Ze zijn het erover eens dat de begroting te omvangrijk is en dat het geld naar de "verkeerde dingen gaat", zei de minister. "Tegelijkertijd kijkt iedereen natuurlijk ook door een nationale bril naar de begroting, maar we blijven samen optrekken."