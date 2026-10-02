DEN HAAG (ANP) - Acht Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte zijn maatregel vorige week bekend, en de Nederlandse minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) heeft nu het aantal getroffen diplomaten bekendgemaakt.

Saar schreef zondag dat de ambassademedewerkers zeven dagen hebben om de diplomatieke papieren die ze van Israël hebben gekregen terug te geven. Daarna zouden "privileges en immuniteiten" niet meer van toepassing zijn. De maatregel is een reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen.

"Wat ons betreft is het een onnodige maatregel", herhaalde Berendsen. Hij heeft die boodschap ook overgebracht aan de Israëlische ambassadeur.

Bescherming

"Op dit moment vindt overleg plaats met de Israëlische overheid", aldus Berendsen. "De bescherming van onze mensen en hun toekomst heeft daarin prioriteit."

De CDA-minister zei niet hoeveel diplomaten op de Westelijke Jordaanoever overblijven. Wel liet hij doorschemeren dat het voor de acht medewerkers moeilijk kan worden om hun werk voort te zetten. "Het functioneren zonder diplomatiek paspoort is daar heel ingewikkeld met alle grensovergangen, etcetera. We bekijken nu de scenario's en dan proberen we daarop te handelen."