DEN HAAG (ANP) - Een Europees importverbod van producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt dichterbij te komen. Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) zei woensdagavond in de Tweede Kamer dat hierover "achter de schermen" wordt gesproken en dat er "positieve signalen" zijn.

Zo'n importverbod zou dan via het handelsbeleid moeten worden geregeld, aldus de bewindsman op vragen van Kati Piri (PRO). Dan is geen unanimiteit nodig zoals bij sancties, maar een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten. "Wij zijn volop in gesprek met allerlei lidstaten", zei Berendsen. "Maar we zijn er nog niet."

Nederland werkt ook aan een nationaal verbod op de invoer van producten uit de illegale nederzettingen. De ministerraad is daar onlangs mee akkoord gegaan en heeft het voorstel naar de Raad van State gestuurd voor advies. De handhaafbaarheid is wel een zorg. Het zou veel effectiever zijn om het Europees te regelen.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken elkaar volgende week. Dan zal nog geen meerderheid zijn gevonden voor een importverbod.