AMSTERDAM (ANP) - De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, beraadt zich op eventuele vervolgstappen na een publicatie van de onderwijsinspectie over wanbeleid bij de school. Dat laat het dagelijks bestuur van de middelbare school zaterdag weten. Volgens de SIO is het rapport van de inspectie een "zeer eenzijdige beoordeling" van de situatie.

De onderwijsinspectie meldde donderdag dat het bestuur van het Haga Lyceum het "langdurig en in ernstige mate" heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. Staatssecretaris Judith Tielen van Onderwijs liet een dag later weten dat ze van plan is om in te grijpen, maar dat ze nog niet weet hoe.

Volgens het bestuur van de school zijn "aantoonbare verbeteringen" echter onvoldoende meegewogen in het rapport. Zo laten de examenresultaten jaarlijks een aanzienlijke verbetering zien, meldt het bestuur.

Wanbeheer

In het inspectierapport is te zien dat het slagingspercentage op de school op de havo is toegenomen van 24 in het schooljaar 2022-2023 naar 66 in 2024-2025. Het lag daarmee vorig schooljaar nog altijd onder het landelijk gemiddelde van 85,4 procent. Op het vwo was het slagingspercentage toen met 90 juist hoger dan het landelijke gemiddelde van 88,3. In het schooljaar 2022-2023 lag het vwo-slagingspercentage op het Haga Lyceum met 50 nog een stuk lager.

Op de mavo schommelt het slagingspercentage op de school de afgelopen drie schooljaren tussen de 35 en 37, staat in het rapport. Landelijk slaagt gemiddeld bijna 92 procent van de mavo-leerlingen.

In het rapport ontkende het bestuur van het Haga Lyceum al dat sprake is van wanbeheer, hoewel het wel zei te onderschrijven dat de kwaliteit van het onderwijs "op onderdelen verbetering behoeft".