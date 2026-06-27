Blikseminslag bij Concert at SEA zorgt voor technische problemen

BROUWERSDAM (ANP) - Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at SEA zijn zaterdag aan het begin van de middag technische problemen ontstaan, meldt de organisatie. Bezoekers van Concert at SEA werden korte tijd van het terrein gehouden.

Het terrein is rond 14.30 uur weer open, maar volgens de organisatie zorgen de technische problemen er wel voor dat het eerste optreden van Bankzitters niet op tijd kan beginnen. Er wordt "momenteel hard aan gewerkt" om de problemen op te lossen.

De derde dag van het Zeeuwse festival eindigt zaterdag met optredens van organisator BLØF en Paul Elstak. Ook zijn er optredens van onder anderen Ilse DeLange, Snelle en James Arthur.

Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at SEA al te maken met extreme hitte. De organisatie had vooraf extra maatregelen genomen, met onder meer gratis drinkwater en zonnebrand.