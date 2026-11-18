DEN HAAG (ANP) - Een aantal melkveebedrijven moet weg uit een deel van het Groene Hart, om ruimte te maken voor de natuur. Om deze boeren financieel zoveel mogelijk tegemoet te komen zonder de regels van staatssteun te overtreden, wil de provincie Zuid-Holland een volledige schadeloosstelling aanbieden. De provincie moet dan in het uiterste geval wel overgaan tot gedwongen onteigening.

Het gaat om agrariërs die zijn gevestigd in de Meijegraslanden. Dat is een veenweidegebied van zo'n 500 hectare, onderdeel van Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. De provincie moet hier voldoen aan wettelijke doelen qua natuur, water, klimaat en de aanwezigheid van bepaalde dieren en planten.

Zuid-Holland concludeerde bijna vier jaar geleden al dat die doelen niet haalbaar zijn zolang er veehouderijen zitten. De boeren in dit gebied moeten dus hun bedrijfsvoering aanpassen of vertrekken. Na een jarenlange impasse over de voorwaarden komt de provincie nu met een voorstel aan Provinciale Staten.