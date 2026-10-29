Boerenclubs ontevreden na gesprek over stikstofplannen

DEN HAAG (ANP) - Boerenorganisaties LTO en NAJK zijn ontevreden over de verdere uitwerking van de stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen. Dat zeggen de voormannen na hun gesprek met de landbouwminister donderdagmiddag. "Op dit moment zien we onvoldoende beweging," zegt Gerben Boom namens de jonge boeren. LTO-voorman Ger Koopmans noemde het een "moeilijk" gesprek.

NAJK heeft aan tafel vijf punten genoemd die ze graag aangepast zien, maar zegt niet specifiek welke dat zijn. LTO'er Koopmans ziet "verbeterpunten", maar ook weer andere formuleringen "waardoor het weer slechter" wordt.

Van Essen komt naar verwachting vrijdag met verdere uitwerking van zijn eerder gepresenteerde stikstofplannen. Het kabinet stelt onder meer voor om strengere regels rondom stikstofgevoelige natuurgebieden en een maximale hoeveelheid stikstofuitstoot per koe in te stellen.

Vergunning

De stikstofplannen moeten ertoe leiden dat er weer vergunningen verleend kunnen worden. Daarvoor moet er fors minder stikstof uitgestoten worden. Ook wil het kabinet dat projecten met weinig stikstofuitstoot op termijn geen vergunning meer nodig hebben. Boeren willen dat dit al snel mogelijk wordt.

De norm die Van Essen voorstelt, betekent dat veehouders ervoor moeten zorgen dat hun koeien bijna de helft minder stikstof produceren. Dat kan bijvoorbeeld door minder dieren te houden op dezelfde hoeveelheid grond of door technische aanpassingen aan de stal. Boeren willen ook dat het meetelt als ze koeien buiten laten weiden, dat zorgt namelijk ook voor minder stikstof, maar is moeilijker in cijfers te vatten.

Onenigheid

Beide boerenclubs gaan nu in gesprek met hun achterban en spreken dan naar verwachting later donderdag verder met het kabinet.

Zowel premier Rob Jetten als minister Van Essen hebben gezegd dat ze openstaan voor "verbeteringen" van de stikstofplannen die worden aangedragen door bijvoorbeeld boerenbelangenbehartigers. Van Essen zei eerder dat hij graag in gesprek blijft met boerenclubs, maar dat de gesprekken met hen geen onderhandelingen zijn.

Oppositiepartij PRO sprak afgelopen zomer steun uit voor de stikstofplannen van het kabinet, mits die niet worden afgezwakt. Partijen aan de rechterkant willen juist versoepelingen. JA21, SGP en BBB lieten donderdagochtend weten dat ze dat willen als voorwaarde voor steun voor het belastingplan. Daar horen ook eisen bij over asiel en medisch-ethische kwesties voor die drie partijen. Ook over het belastingplan wordt nog gesproken met oppositiepartijen.