Boetes voor bedrijven die dieren mishandelen 40 procent hoger

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven die dieren mishandelen, kunnen volgend jaar een fors hogere boete verwachten dan voorheen. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) verhoogt de boetes die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan opleggen met 40 procent, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Op overtredingen rond het doden van dieren in slachthuizen gaat de boete bijvoorbeeld van 2500 naar 3500 euro.

De verhoging komt neer op een correctie voor de inflatie sinds 2013. "Ik vind echter dat enkel een inflatiecorrectie onvoldoende is", aldus de VVD-staatssecretaris. In sommige situaties wil hij dat de boete kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf.

Het devies van Erkens is veel vertrouwen en hoge boetes. "De meeste ondernemers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus", schrijft hij. "Daar waar regels worden overtreden en maatschappelijke schade wordt veroorzaakt, treedt de NVWA juist hard op."