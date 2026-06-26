Bouwer Heijmans verwacht stilgelegde projecten door hitte

ROSMALEN (ANP) - Bouwbedrijf Heijmans verwacht dat de werkzaamheden voor een aanzienlijk aantal projecten vrijdag worden stilgelegd vanwege de hitte. Een woordvoerder legt uit dat de keuze bij projectleiders afzonderlijk ligt, maar dat de bedrijfstop heeft benadrukt dat veiligheid en gezondheid belangrijker zijn dan de voortgang van een project.

Volgens de woordvoerder is een algemeen beeld niet te geven, ook omdat per regio en werkplek de temperaturen verschillen. "Veiligheid en gezondheid staan daarbij voorop. Maar er kan bijvoorbeeld gekeken worden of in de planning geschoven kan worden tussen binnen- en buitenwerkzaamheden", geeft de woordvoerder aan. Volgens cao-afspraken stopt bij temperaturen boven de 35 graden sowieso al het werk in de volle zon, zoals asfalteren of dakdekken.