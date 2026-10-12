LUXEMBURG (ANP) - Binnen de EU is brede steun voor de bescherming van het Internationaal Strafhof (ICC), zei buitenlandminister Tom Berendsen na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De VS hebben vrijdag sancties tegen het hele hof aangekondigd. De sancties worden door de EU-ministers betreurd en als onnodig bestempeld, zei de minister.

Eensgezindheid is er volgens Berendsen ook om het komende halfjaar te benutten om de dialoog met de VS aan te gaan en tegelijkertijd het hof te beschermen. De aangekondigde sancties worden over zes maanden van kracht. De gesprekken zijn er wat Berendsen betreft op gericht om de sancties van tafel te krijgen.

Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar "wij kijken ook heel nadrukkelijk naar de Europese Commissie, naar andere Europese landen en naar partners wereldwijd. Nederland kan niet alleen alle verantwoordelijkheid op zich nemen", zei de minister.