Bruls wil landelijk, eenduidig beleid tegen snelwegdemonstranten

NIJMEGEN (ANP) - Hubert Bruls, voorzitter van de regioburgemeesters, wil dat de politie overal in het land ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Dat meldt zijn woordvoerder desgevraagd. "Dit soort demonstraties vinden in heel het land plaats en het is dan niet uit te leggen dat ze op verschillende plekken anders worden aangepakt."

Volgens de woordvoerder wil Bruls bij de minister van Justitie en Veiligheid en de andere regioburgemeesters agenderen dat ingrijpen bij demonstraties op de snelweg de landelijke norm wordt. Woensdag werd al duidelijk dat dat standpunt, wat Bruls, de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie betreft, ook geldt voor andere demonstranten of activisten die de snelweg gebruiken. "Als de norm helder is, is handhaving misschien minder nodig", aldus de woordvoerder. Onduidelijkheid over regels kan ervoor zorgen "dat sommige demonstranten de ruimte opzoeken."