ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door voetbalclub Feyenoord "een stap voorwaarts". In totaal deelt de club 47 straffen uit voor het gooien van vuurwerk.

Volgens de burgemeester is het belangrijk om "een signaal af te geven" door zo'n grote groep te straffen: "Je geeft aan dat je het niet accepteert, dat je er niet meer mee wegkomt. Feyenoord heeft hiermee forse stappen gezet, en dat waardeer ik enorm."

Schouten zegt namens de gemeente "schouder aan schouder te staan" met de club om een streep te zetten door wanordelijkheden. Het gooien van vuurwerk bij Cambuur noemde ze "verschrikkelijk".

De straf wordt uitgedeeld aan personen die betrokken waren bij het gooien van vuurwerk naar een thuisvak tijdens de wedstrijd in Leeuwarden op 23 augustus. Zeven mensen raakten gewond, maar de wedstrijd werd wel uitgespeeld.