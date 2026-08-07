Cel en tbs voor geweld tegen verpleegkundigen Mentrum

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag een 29-jarige man veroordeeld tot zes maanden cel en tbs met voorwaarden voor onder meer een geweldsincident in zorginstelling Mentrum in oktober vorig jaar, waarvan twee vrouwelijke verpleegkundigen het slachtoffer werden.

Eerder op de dag had het Openbaar Ministerie twintig maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank kwam tot een aanzienlijk mildere straf, omdat zij minder zware varianten van punten op de aanklacht bewezen acht. Voor poging tot moord, het zwaartepunt van de strafzaak, zag zij geen bewijs. De opgelegde celstraf betekent dat de verdachte, Chas van M., niet terug hoeft naar de cel, omdat hij die al in voorarrest heeft uitgezeten. De rechtbank deed vrijdag al uitspraak om de verdachte zo snel mogelijk helderheid te verschaffen.

Op de bewuste dag nam Van M. een van de verpleegkundigen in een nekklem, toen zij en haar collega hem nicotinevervangende middelen in zijn cel kwamen brengen. De vrouwen konden door gealarmeerde collega's worden ontzet.