Celstraffen voor zware kindermishandeling in Utrecht

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft een moeder en een vriendin van haar veroordeeld tot celstraffen voor ernstige kindermishandeling in Utrecht. Moeder Karlijn van R. (37) kreeg de hoogste straf, namelijk veertien maanden waarvan vier voorwaardelijk. Haar vriendin Chantal S. (42) moet twaalf maanden de cel in, waarvan zes voorwaardelijk. Volgens de rechter is zij verminderd toerekeningsvatbaar. Beide vrouwen moeten de twee kinderen van destijds 6 en 9 jaar ook een schadevergoeding betalen.

Het OM eiste gelijke straffen voor de vrouwen, namelijk twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank stelde dinsdag vast dat de moeder haar kinderen tussen augustus 2023 en augustus 2024 stelselmatig heeft mishandeld. Haar vriendin is volgens de rechter medeplichtig.

Mishandeling

De mishandeling kwam op 19 augustus 2024 aan het licht na meldingen van buren. Volgens de rechtbank zijn de kinderen geschopt en geslagen, kregen ze soms een dag lang geen eten of drinken en gingen ze niet altijd naar school. Ook werden ze opgesloten op hun kamer en mochten ze soms niet naar de wc, waardoor de kinderen in hun eigen urine of ontlasting op de grond zaten.

De mishandeling begon na de scheiding van Van R. in 2023. Ze had veel stress en was onzeker over de opvoeding. Instanties als Veilig Thuis en het buurtteam vroegen S. om haar vriendin, die ze al kende van school, te helpen.

De twee hadden continu contact en stuurden elkaar in drie maanden tijd duizenden WhatsApp-berichten, waarbij Van R. ook foto's deelde van haar kinderen die bijvoorbeeld op de grond hadden geplast.