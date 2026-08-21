Chinook-helikopters klaar met blussen in Belgische Hoge Venen

GILZE-RIJEN (ANP/BELGA) - De Nederlandse Chinook-helikopters zijn niet meer nodig bij het blussen van de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen, zegt Defensie. Na een week gaat het de goede kant op met de grootste brand in België in meer dan een eeuw.

Donderdag vroeg België nog om de hulp van de Nederlandse transporthelikopters, die veel meer water kunnen aanvoeren dan het blusmaterieel waarover het land zelf beschikt. Na een snelle reparatie aan een mankement kon één Chinook komen assisteren. Afgelopen week zette Defensie meerdere dagen twee heli's in.

De situatie in het rampgebied ten zuidoosten van Luik "blijft gunstig evolueren", zeggen de autoriteiten. De brandweer kreeg donderdagavond hulp van de motregen, al laaiden de vlammen vervolgens toch weer hier en daar op. De brandweer zet verder lichtere helikopters in, zoals die van de Belgische politie.

De natuurbrandspecialisten die de Nederlandse brandweer naar de Hoge Venen heeft gestuurd, blijven voorlopig nog wel.