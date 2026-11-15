HILVERSUM (ANP) - De coalitietop is weer bijeen op De Zwaluwenberg voor een nieuwe dag crisisberaad. Zaterdag spraken premier Rob Jetten, vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) en fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) ook al met elkaar op het Hilversumse landgoed over de politieke crisis.

Rond 11.10 uur waren alle zes de kopstukken binnen. Zaterdag was dat anders, toen hadden Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink eerst een overleg en sloten de fractieleiders later aan.

Wat er is besproken is niet bekend. Niemand staat de pers te woord.

De politieke crisis ontstond nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt over het belastingplan waarmee 1 miljard euro aan lasten verschuift van werkenden naar vermogenden. De VVD verklaarde hierdoor te zijn "overvallen" en eiste een "fundamentele reset". Yeşilgöz opperde daarbij onder meer om een extra rechtse partij aan het kabinet toe te voegen.