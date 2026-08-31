CPB: internationale studenten leveren meer op dan ze kosten

DEN HAAG (ANP) - Internationale studenten leveren over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage aan de Nederlandse overheidsfinanciën. Tot die conclusie komt het Centraal Planbureau (CPB) na een onderzoek. Deze uitkomst is in lijn met eerdere analyses van het CPB.

Het CPB heeft de kosten en baten van internationale studenten in kaart gebracht op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De kosten die de overheid maakt, zoals aan studiefinanciering en uitgaven aan sociale zekerheid en zorg, worden "gemiddeld ruimschoots terugverdiend", concludeert het bureau. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt.

Internationale studenten blijven volgens het CPB steeds vaker in Nederland na hun afstuderen. Vijf jaar na het afronden van de studie woont ongeveer één op de vijf studenten uit de Europese Economische Ruimte (alle 27 lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) nog in Nederland. Bij andere studenten is dit twee op de vijf.