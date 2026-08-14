DEN HAAG (ANP) - Ralf Dekker vervangt Lidewij de Vos als fractievoorzitter van Forum voor Democratie tijdens het zwangerschapsverlof van De Vos. Dat bevestigt hij na een berichtje op X. De Vos meldde eerder dat zij na het zomerreces van de Tweede Kamer met verlof gaat. De Tweede Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces.

Wie De Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.

De Vos volgde vorig jaar partijoprichter Thierry Baudet op als fractievoorzitter, onder meer omdat het bij Baudet volgens hemzelf te veel over zijn uitspraken uit het verleden ging. Baudet bleef in eerste instantie nog in de Kamer, maar voor de gemeenteraadsverkiezingen ging hij uit de Kamer om die verkiezingen voor te bereiden.

Dekker zat eerder al twee periodes in de Kamer namens FVD. Hij is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer.