Derde aanhouding na onrust Floradorp

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft een derde verdachte aangehouden na de onrust in de Amsterdamse wijk Floradorp maandagavond. Het gaat om een meerderjarige man die verdacht wordt van vernieling. Zijn leeftijd is niet bekend, meldt een politiewoordvoerder. Over de vermoedelijke vernieling kon de politie ook nog niets zeggen.

In Floradorp is het al dagen onrustig nadat burgemeester Femke Halsema vorige week via een brief de buurtbewoners liet weten dat hun alternatieve plan voor het traditionele vreugdevuur op oudejaarsavond is afgewezen. Buurtbewoners staken maandagavond vuurwerk af en later op de avond werden stenen en glas naar de politie gegooid.

Naast de derde verdachte werd maandagavond ook een 39-jarige man aangehouden, hij is inmiddels vrijgelaten. Een 14-jarige jongen die wordt verdacht van openlijke geweldpleging zit nog vast.

De woordvoerder van de politie zegt te begrijpen dat de onrust voor veel frustratie zorgt bij buurtbewoners. "We proberen daarom zowel zichtbaar als onopvallend in de wijk aanwezig te zijn."