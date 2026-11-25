DEN HAAG (ANP) - De overheid moet de Nederlandse infrastructuur beter in de gaten houden, zeggen deskundigen woensdag in de Tweede Kamer. Peter Rasker van onderzoeksbureau TNO merkt dat van veel bruggen, viaducten, sluizen en stukken spoor onduidelijk is hoe ze eraan toe zijn en hoe lang ze nog meegaan. Dat kan tot onverwachte problemen leiden, zoals bij de Merwedebrug, waar vrachtwagens plotseling niet meer overheen mochten.

Betere inspecties bieden volgens Rasker ook kansen. "Want veel van onze infrastructuur is robuust gebouwd en kan langer mee dan je denkt." Tegelijkertijd moeten de "rotte appels" snel worden aangepakt om onveilige situaties te voorkomen.

Hoogleraar Henk Akkermans, hoogleraar Supply Chain Management aan de universiteit van Tilburg, vindt dat overheden moeten investeren in nieuwe technologie om beter zicht te krijgen op infrastructuur. In een adviesstuk heeft hij het onder meer over kunstmatige intelligentie, sensoren en voorspellende modellen. Akkermans denkt dat de onderhoudskosten daarmee met ruim een tiende omlaag kunnen.

Heikel punt

Ook het onderhoud kan efficiënter als er meer bekend is over de toestand van de bouwwerken, denkt Joris Stroobach van ingenieursbureau Arcadis. Het zou dan makkelijker worden om vergelijkbare projecten samen aan te pakken en om materiaal opnieuw te gebruiken.

Het wordt nog wel een "heikel punt" om ook echt geld te besparen met innovatie, zei Pieter-Martijn Flamink van bouwbedrijf BAM. De kosten voor de innovaties liggen namelijk bij bedrijven als dat van hem, maar de besparingen zijn voor Rijkswaterstaat. "Het is wel zoeken wat het verdienmodel is vanuit ons als bouwer om daar extra in te investeren."