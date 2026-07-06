RENKUM (ANP) - Dierenbeschermers hebben aangekondigd naar de rechter te stappen als provincies al op voorhand een vergunning klaarleggen om wolven af te schieten, voor het geval een wolf een mens aanvalt. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) heeft de regels hiervoor versoepeld, zodat provincies sneller kunnen ingrijpen bij ernstige incidenten. Volgens Erkens is het noodzakelijk om dit nog voor de zomervakantie te doen, omdat de afgelopen jaren juist in deze maanden incidenten plaatsvonden met wolven die net welpen hebben gekregen.

Animal Rights noemt de maatregelen "voornamelijk gebakken lucht". Voorzitter Niko Koffeman van De Faunabescherming vindt de timing "buitengewoon bijzonder, om het mild uit te drukken". De Tweede Kamer is net met reces en heeft in september een debat over de wolf gepland staan. "De staatssecretaris kan en wil dus blijkbaar niet gecontroleerd worden", aldus Koffeman, namens de Partij voor de Dieren lid van de Eerste Kamer. De Faunabescherming gaat volgens hem afschotvergunningen "zeker aanvechten" bij de rechter.

De beschermingsstatus van de wolf in Europa is vorig jaar verlaagd. Erkens heeft dat nu verwerkt in nationaal beleid, iets waarmee zijn voorganger Jean Rummenie (BBB) al bezig was.

De Faunabescherming en Animal Rights benadrukken dat in Nederland nog geen sprake is van een 'gunstige staat van instandhouding', wat betekent dat het voortbestaan van de wolvenpopulatie niet zeker is. "Eerst moet dus worden gekeken naar andere, minder ingrijpende oplossingen. Alternatieven voor afschot dus." Het afschrikken van 'probleemwolven' met bijvoorbeeld paintballs is volgens de dierenbeschermers zo'n alternatief. Koffeman pleit er ook voor om gebieden waarin wolven met welpen leven af te schermen, om de dieren rust te geven.