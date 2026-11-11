DEN HAAG (ANP) - De documentaire NAZA over het optreden van het Israëlische leger in Gaza heeft in Nederland binnen zes weken meer dan 100.000 bioscoopbezoekers getrokken. Dat meldt Cherry Pickers woensdag aan het ANP. De film werd door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onder meer bestempeld als een "vals" verhaal.

De documentaire is gemaakt door regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor. Zij spraken voor de film met 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst. Die verklaren dat het leger bij aanvallen op vermeende Hamas-strijders soms bewust tientallen burgers doodt, onder wie kinderen.

De titel NAZA verwijst naar een Israëlische legerterm voor 'nevenschade'. De film draait momenteel nog in bijna veertig Nederlandse bioscopen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de film eerder bestempeld als een "vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal". Hij kondigde ook een onderzoek aan naar de bronnen en makers van de documentaire.