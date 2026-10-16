Dode vrouw gevonden in Amsterdam, politie gaat uit van misdrijf

AMSTERDAM (ANP) - De politie gaat ervan uit dat een overleden vrouw die vrijdagochtend is gevonden in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid door een misdrijf om het leven is gekomen. Het gaat om een 29-jarige vrouw uit Amsterdam die sinds zondag 4 oktober werd vermist.

De familie van de vrouw meldde haar vermissing op 5 oktober bij de politie. "Sindsdien hebben wij intensief naar haar gezocht", stelt de politie, die eerder al liet weten dat er "ernstige zorgen om haar welzijn" waren. Ze zou vanaf de RAI in Amsterdam zijn vertrokken richting Buitenveldert met een onbekende man met fiets.

"Wat haar is overkomen en waar zij om het leven is gekomen, is nog niet bekend", meldt de politie.