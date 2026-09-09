ASSEN (ANP) - Drenthe wordt tot de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2027 bestuurd door een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. Ook de partijloze Henk Emmens, voorheen BBB, blijft deel uitmaken van het college van Gedeputeerde Staten.

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daarmee ingestemd. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie tegen het college van GS dat "gewoon door wil gaan", haalde het niet.

Een poging van PVV en FVD om een extra gedeputeerde voor landbouw toe te voegen, mislukte. Zij wilden dat de BBB een kandidaat zou zoeken. Andere partijen zagen daar niets in. "Wat gaat die nieuwe gedeputeerde dan doen nu de koers tot de verkiezingen beleidsarm moet zijn?" vroeg Anry Kleine Deters (D66) zich af. Ook Eline Vedder (CDA) verwonderde zich over het plan. "U vindt het een goed idee dat de grootste oppositiepartij een extra gedeputeerde zoekt. De partij die al van vier gedeputeerden afscheid heeft genomen."

Elf zetels

CDA, VVD en PvdA gaan gedrieën verder nadat de BBB, de grootste partij in de Drentse provinciale politiek, op 1 juli uit de coalitie stapte. De BBB keerde zich toen tegen het stikstofplan van de eigen gedeputeerde Emmens.

Met elf zetels moeten PvdA, VVD en CDA nu per voorstel kijken of er een meerderheid voor is. De drie komen niet met grote nieuwe plannen, gaan geen gekke dingen doen, maar willen Drenthe bestuurbaar houden, aldus PvdA'er Rudolf Bosch. "We zoeken vertrouwen en draagvlak voor voorstellen."

De Omgevingsvisie Horizon van Drenthe met plannen voor toekomstig Drenthe wordt daarom deze periode niet meer behandeld. "Er is drie jaar keihard aan gewerkt", zegt Bosch. "Maar we zien onvoldoende draagvlak, wij luisteren naar de Staten."